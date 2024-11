Ritorna MarmilLibri, il festival letterario diffuso in 18 paesi 

In arrivo la seconda edizione di MarmilLibri, il festival letterario diffuso nei 18 Comuni della Marmilla. Da giovedì al 14 dicembre, con inizio alle 17.30, incontri con autori di spicco, letture e attività artistiche. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Villanovafranca e dalla Fondazione Altopiano della Giara, si propone di far scoprire la ricca storia e le bellezze paesaggistiche della regione.

Prima tappa domani, a Barumini (biblioteca), con la presentazione del libro “La ragazza senza radici” di Cristina Caboni, seguita dal reading “Prendetevi la luna. Dialogo tra generazioni di Paolo Crepet”, a cura di Giuliano Pornasio. Il giorno successivo, a Villamar (in biblioteca), si continuerà con “Bartolomeo Salazar il silenzio della peste” di Stefano Obino, seguito dal reading “Signor Salsiccia” di Flavio Soriga e Renzo Cugis. Il 9 novembre all’ex ospedale Managu di Siddi, Giulio Concu presenterà “Domus de Janas”. A seguire, un reading “La forza gentile degli alberi” di Peter Wohlleben, a cura di Giuliano Pornasio. Giovedì 14, incontro con Vincenzo Soddu a Villanovaforru, dove si discuterà di “A cantar d’amore”. Il 15 novembre a Genuri si parlerà di “La profezia dello straniero” con Melania Muscas, mentre il 16 novembre a Furtei l’attenzione sarà rivolta a “Il ladro di scarabei” di Vanessa Roggeri. Ancora, autori come Elisa Pilia (Lunamatrona, 21 novembre), Matteo Floris (Sanluri, 22 novembre), Ada Lai (Las Plassas, 6 dicembre) e tanti altri.

Oltre ai tanti incontri, anche l’attività “Scopri la Marmilla”, che offre percorsi urbani e visite guidate. A Setzu, il 29 novembre, visite al Museo Filo di Memori. Il 30 novembre, a Villanovafranca ci sarà una visita al Museo Archeologico Su Mulinu. A Gesturi, l’11 dicembre un itinerario urbano con tappe legate alla figura del Beato Fra Nicola. A Tuili, il 12 dicembre, un percorso urbano con visita al Retablo del Maestro di Castelsard e ai musei di Villa Asquer. Il festival si concluderà il 14 dicembre a Collinas, con la presentazione di “Re Giorgio” di Daniela Tagliafico e a seguire il reading “Fitopolis, la città vivente” di Stefano Mancuso, a cura di Giuliano Pornasio.



