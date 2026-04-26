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Gli scenari.
27 aprile 2026 alle 00:19

Ritorna lo spettro del commissario  

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Roma. La Serie A difende la regolarità dei campionati, ma sul calcio travolto da una nuova bufera arbitri prende corpo l’ombra del commissariamento. L’indagine per frode sportiva che vede coinvolto il designatore Can, Gianluca Rocchi, (autosospesosi) apre a nuovi scenari. «Chi ha sbagliato pagherà, ma non si può mettere in discussione la regolarità dei campionati - le parole del presidente dei club del massimo campionato, Ezio Maria Simonelli -. È nostro dovere essere garantisti e sino all’ultimo grado di giudizio».

Dichiarazioni che non fugano l’ombra di un commissariamento che il Governo e il ministro Abodi avevano già evocato dopo il ko con la Bosnia, trovando però la strada sbarrata. E così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio viene dato come ipotetico commissario, affiancato da due sub-commissari (più esecutivi). I papabili candidati alla poltrona della Federcalcio al voto il prossimo 22 giugno, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, restano in attesa di quello che accadrà nelle prossime ore, quando dovrà sciogliersi il nodo del successore di Rocchi. Si parla di Domenico Celi, ex arbitro, 53 anni di Bari, a capo del settore tecnico dell’Aia (circolano anche i nomi di Maurizio Ciampi e Matteo Trefoloni). La nomina spetta all’associazione che si riunirà oggi. Le pressioni governative intanto si fanno incalzanti (soprattutto dalla Lega di Salvini).

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