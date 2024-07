Ritorna l’emergenza idrica 

Ancora problemi di approvvigionamento idrico a Sant’Anna Arresi e, come sempre, la zona a subire i maggiori disagi e quella di Porto Pino. La località turistica da decenni è alle prese con questo problema che non è mai stato risolto, dovuto a volte a guasti, altre a insufficienza della portata delle reti obsolete. Ogni estate i problemi sono sempre gli stessi e tanti residenti sono stati costretti a realizzare delle cisterne di accumulo per sopperire alla mancanza dell’acqua di rete. In questa occasione il guasto riguarda l’intera linea che va da S’acqua Salia fino a Su Camboxiu compreso naturalmente Porto Pino. «Siamo intervenuti subito già dalla mattinata di ieri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valerio Lecca - purtroppo il guasto si è rivelato più importante del previsto è siamo stati costretti a chiudere la dorsale principale per Porto Pino in modo da poter intervenire». Nella serata il problema è stato risolto ma ci vorrà del tempo per far sì che la pressione torni a livelli normali

