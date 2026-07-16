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Sestu, due appuntamenti
17 luglio 2026 alle 00:32

Ritorna l’antico rito delle cene di vicinato 

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Tornano le cene del vicinato a Sestu, un appuntamento per ritrovarsi tra amici, mangiando qualcosa di buono e creando comunità. L’appuntamento è sabato 25, tra via Pietro Meloni, dal civico 37 al civico 53, e via Lelio Basso, dall’1 al 25. Una serata che rimanda ai tempi antichi. L’idea viene da un comitato spontaneo e tutti possono partecipare, prima di tutto i residenti. Ciascuno potrà portare da mangiare e se occorre anche la sedia. Dalle 18 alle 24 sarà vietato in entrambe le vie il transito e la sosta per i veicoli.

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