Ritorna la sagra delle olive 

Tre giorni tra degustazioni, spettacoli, escursioni e convegni. Conto alla rovescia a Gonnosfanadiga in vista della sagra delle olive, in programma dal 17 al 19 novembre. La manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro loco prenderà il via il 17 con l’inaugurazione e l’apertura degli stand. Ci sarà anche un trenino turistico a disposizione dei visitatori.

Sabato spazio al trekking con un’escursione sul colle Corongiu. A seguire laboratori di pasta fresca, degustazione degli olii tipici gonnesi e l'esibizione dei mamuthones e degli issohadores di Mamoiada.

Sempre sabato è in programma una serie di convegni con gli esperti di Laore, Agris e del Gal, mentre domenica tornano le escursioni negli uliveti. i laboratori di pasta fresca, la degustazione delle bruschette a cura della Pro Loco. «Quest'anno il tema delle olive e dell'agroalimentare sarà ulteriormente valorizzato da convegni sul tema, tenuti da Agris, Laore, Gal – commenta il sindaco Andrea Floris – la scuola è pienamente coinvolta in questi percorsi. Anche le strategie di marketing verranno discusse con l'intervento di un giovane olivicoltore, Matteo Liscia. Mi sembra un programma ben articolato, ideato da un gruppo di lavoro composto da olivicoltori e Pro Loco, guidato dal consigliere delegato Raffaele Tomasi. Spero in un buon riscontro da parte dei visitatori che arriveranno per la sagra delle olive. Il settore agroalimentare per noi è molto importante».

