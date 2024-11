Ritorna la paura Malaga è in pericolo 

malaga. La paura viene dal cielo in Spagna, con le piogge torrenziali provocate da una nuova Dana che sta transitando sulla penisola, lasciando una scia di allagamenti, inondazioni e zone evacuate soprattutto nella provincia di Malaga e al sud di Tarragona. E minaccia di nuovo la provincia di Valencia, già in ginocchio per lo tsunami di acqua e fango di due settimane fa.

Intense piogge hanno inondato il centro di Malaga, allagando centri commerciali, case, negozi, cortili e garage. E non hanno risparmiato l'Ospedale. Per precauzione sgomberata decine di case, dopo le tremila persone evacuate dalle aree prossime alla riva del fiume Guadalhorce in piena. Scuole, università e parchi pubblici chiusi, sospese le attività sportive. Le ferrovie Renfe hanno interrotto alle 13.30 i collegamenti di alta velocità Malaga-Madrid. Sospesi anche i collegamenti ferroviari e con autobus fra Cordova e Malaga. Chiuse le scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA