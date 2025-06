Ritorna la magia dei centrini sospesi 

Da “coprire” manca ancora tutta la parte alta di corso Repubblica ma l’installazione dovrebbe essere completata a breve ed arrivare a creare una sorta di tetto da 877 centrini sospesi capace di rendere ancora più suggestivo il corso dai mattoncini colorati. Dopo i problemi degli anni scorsi stavolta il progetto dei centrini sospesi realizzati da Paola Pau, Rita Lillu ed Alessandra Stara sembra procedere a dovere grazie alla redazione di un progetto tecnico per l’installazione, all’affidamento ad una ditta ed all’inizio dei lavori partito già in aprile con uno stanziamento del Comune di 5 mila euro. «Siamo dovute intervenire dato che li stavano installando in maniera troppo fitta ma ora la disposizione ci piace, l’amministrazione sembra fare le cose per bene», commenta Rita Lillu. «Sui social i complimenti si sprecano e le bacheche sono piene di foto dei centrini: non possiamo che esserne orgogliose anche perché i centrini sospesi stanno, o sono già diventati ormai, uno dei simboli identitari di Domusnovas», aggiunge la collega Alessandra Stara. Stavolta era prevista anche un’installazione in piazza Matteotti ma l’idea è stata accantonata. «L’intenzione resta - spiega la sindaca Isangela Mascia - si sta valutando l’ipotesi migliore per accrescere un progetto riuscito e che vede stavolta le tre ricamatrici al centro ogni decisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA