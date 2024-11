Ritorna la luce in via Labriola 

Era da giugno ormai che in via Labriola a Sestu, l’illuminazione funzionava ad intermittenza. Una situazione che ha innescato la protesta dei residenti.

Dopo le diverse segnalazioni agli assessori, al vicesindaco e ai consiglieri comunali il problema ha trovato momentaneamente la sua risoluzione in seguito all’intervento di Enel, proprietaria dell’illuminazione pubblica in via Labriola. Dall’ufficio stampa di Enel è arrivata la spiegazione del problema alla base del malfunzionamento: «Enel Sole», spiegano, «dopo aver eseguito delle ricerche del guasto per alcuni giorni, con la necessità di effettuare anche degli scavi, ha finalmente riscontrato un'interruzione di una fase in un cavo interrato. Abbiamo quindi provveduto alla risoluzione definitiva del guasto e al conseguente pieno ripristino della funzionalità dell'impianto di illuminazione pubblica».

