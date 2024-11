Ritorna la festa del volontariato 

Il Comune di San Sperate, con la Pro Loco e alle associazioni di volontariato locali, organizza la terza edizione di "Diamoci una mano", festa del volontariato, che si terrà domenica 17 novembre 2024 nelle piazze Gramsci e New York. La giornata inizierà con una tavola rotonda in cui verranno condivisi tre progetti avviati nel 2024, tra cui "Inclusione digitale" presentato dall’associazione "Terra del possibile", il servizio civile universale con l’esperienza dell’Avis e il progetto "Mini soccorritori" dell’associazione Fast. A seguire, dalle ore 10:00, i giovani saranno coinvolti in una caccia al tesoro organizzata dalla Pgvr (pastorale giovanile vocazionale redentorista) locale per tutto il paese, con conclusione in piazza Gramsci; alle 12:00 gli studenti della scuola secondaria parteciperanno a un’attività artistica, trascrivendo su nastri colorati i loro desideri per il futuro. La mattinata si chiuderà alle ore 13 con un pranzo campidanese offerto dalla Pro Loco. "Diamoci una mano" sarà un momento di incontro e condivisione, volto a valorizzare l’impegno delle associazioni di volontariato e a promuovere la partecipazione della comunità.

