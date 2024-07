Ritorna la festa del patrono dell’Isola 

Con la festa d’estate, si rinnovano i riti in onore del patrono della Sardegna. Al via domani e poi ancora 1 e 2 agosto, il programma della festa di Sant’Antioco Martire.

Si tratta del secondo appuntamento annuale dei festeggiamenti giunti alla 665esima edizione. Come ogni anno i festeggiamenti estivi ruotano attorno al primo agosto, giorno della suggestiva processione del Santo per le vie della città. Domani alle 19 il via in piazza Ferralasco con l’apertura del villaggio food, mentre alle 20, taglio del nastro degli stand che compongono la fiera artigianale nel corso Vittorio Emanuele. Alle 22 in piazza Umberto il concerto “Time out 883 tribute band”. Momento clou della festa sarà come sempre la tradizionale processione solenne per le vie della città che giovedì parte dalla Basilica alle 19.30, con gruppi folk, cavalieri e traccas. Alle 21.30, si esibirà “Andrea Casta The Space Violin Visual Concert”. Alle 23.30 chiuderanno la giornata i classici fuochi d’artificio in laguna. Ancora festa il 2 agosto con due appuntamenti musicali: all’Arena Fenicia, alle 21.30, va in scena Serena Brancale, spettacolo rientrante in FestArtes, mentre alle 23, in piazza Umberto, spazio alla musica “Nostalgia 90”. «Abbiamo lavorato per una festa estiva che avesse la capacità di intrattenere ed emozionare visitatori, locali e attrarre turisti – commenta l’assessora al turismo Roberta Serrenti – anche per questa edizione non è mancata la proposta promozionale strutturata per la continuità nel segmento regionale e per l’ampliamento verso mercati nazionali ed europei. Ad oggi le persone raggiunte con la campagna social sono 200mila e le interazioni raggiungono quasi le 30 mila».

