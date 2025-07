Ritorna il Serramanna Film Festival  

Torna con una nuova edizione il Serramanna Film Festival con un programma ricco di proiezioni, approfondimenti, incontri con autori e registi. Con ingresso gratuito da oggi al 20 luglio l’Ex Mattatoio ospiterà proiezioni, incontri e masterclass.

Weird

Si parte stasera con un programma dedicato al cinema grottesco (weird) a cura del regista Christiano Pahler, Stefano Schirru sarà presente in sala con il suo corto “Zoppo dallo spavento”, Roberto Achenza interverrà in collegamento per presentare “Un piano perfetto” e dialogare con il pubblico. In chiusura una selezione di cortometraggi a tema dalla Spagna, Austria e Italia, proposti in collaborazione con lo Skepto Festival: tra questi, “Fist of Jesus”, “Garibaldi senza barba” e la celebre “MeTube Trilogy”.

Palestina

La seconda serata, domani, sarà dedicata al cinema e alla cultura palestinese, in collaborazione con l’Al Ard Film Festival di Cagliari. A fare gli onori di casa sarà Claudia Atzori che dialogherà con Fawzi Ismail, presidente dell’associazione Amicizia Sardegna Palestina. La serata si aprirà con un’introduzione sul contesto storico, politico e culturale della Palestina contemporanea, per poi proseguire con la proiezione di cortometraggi e documentari firmati da registi palestinesi, testimonianze autentiche di un popolo in lotta per la propria identità.

Animazione

Sabato la serata è sull’animazione d’autore ed è curata da Mauro Fanti. La giornata si aprirà con una masterclass sullo storytelling e lo storyboard condotta da Bepi Vigna e Gildo Atzori, in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Sassari e Cagliari, e proseguirà con un susseguirsi di talk, anteprime e proiezioni. Interverranno Michela Anedda, Alessandra Usai, Nicola Mennuni e Nicola Contini, che racconteranno le loro esperienze tra illustrazione, animazione e documentario. Sarà inoltre trasmessa da Seoul un’intervista all’artista Valeria Mulas e verrà presentato il progetto “Viaggio a Teulada” di Nicola Contini. Il pubblico potrà assistere alla proiezione di cortometraggi pluripremiati come “Faulas e Blu” di Michela Anedda, “S’Ozzastru” di Carolina Melis, Charge e Wing it di Blender Studio, oltre all’anteprima assoluta del nuovo lavoro firmato da Vigna e Atzori.

Laboratori

Dal 14 al 20 luglio ecco il cuore partecipativo del festival: il Laboratorio cinematografico, una settimana interamente dedicata alla pratica del cinema, pensata per coinvolgere attivamente cittadini, studenti, appassionati e curiosi di ogni età. Sotto la guida di professionisti come Christiano Pahler, Edoardo Sirocchi, Federica Matteoli e Nicola Garau, i partecipanti si trasformeranno in troupe cinematografica, collaborando alla realizzazione di un cortometraggio collettivo. Lunedì 14 luglio con un momento introduttivo e la formazione dei reparti creativi. Martedì 15 sarà dedicato alla formazione tecnica, con focus su audio, fotografia e scenografia, per fornire competenze pratiche fondamentali alla realizzazione di un film. Mercoledì 16, nella fase di pre-produzione, il gruppo definirà location, ruoli e piani di ripresa; la giornata si concluderà con una proiezione speciale del film “The Missing Boys”, seguita da un incontro con il regista Davide Catinari. Giovedì 17 sarà il momento più intenso: la giornata di riprese vedrà la troupe all’opera sul set, sperimentando il lavoro di squadra e la messa in pratica delle competenze acquisite. Il giorno successivo, venerdì 18, sarà dedicato al montaggio e alla finalizzazione del cortometraggio, curando ogni dettaglio tecnico ed estetico. Infine, domenica 20 luglio, durante la serata conclusiva del festival, verrà proiettato il corto realizzato, seguito dal film d’animazione “Trash”. (red. spet.)

