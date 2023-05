Ritorna il pranzo per San Sebastiano 

Tradizione e devozione in onore di San Sebastiano. Domani, alle 13 nei locali comunali in località Minz’e Ghiani, si terrà il pranzo comunitario per la festa del santo martire atteso dai fedeli dopo l’interruzione degli anni scorsi a causa della pandemia e delle norme di distanziamento sociale istituite per il diffondersi del Covid-19. Nel centro della Trexenta ritorna quindi un appuntamento molto sentito dalle tante persone devote a San Sebastiano, protettore dalla peste (la chiesetta a lui dedicata risale al XVII secolo).

L’iniziativa è promossa dal comitato, presieduto da Andrea Pilia, che accoglierà circa duecento persone per un pranzo all’insegna dei piatti tipici della tradizione gastronomica locale. Ad arricchire e completare la giornata ci sarà l’intrattenimento per i più piccoli a cura dell’oratorio di Senorbì. Domenica 7 maggio, alle 11.30, si terrà la processione con partenza dalla chiesa parrocchiale Santa Barbara e arrivo nella chiesetta di San Sebastiano, dove verrà celebrata la messa solenne. Al termine della funzione religiosa verrà offerto un piccolo rinfresco. (sev. sir.)

