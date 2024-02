Ritorna “Il giro delle sette chiese”, la storica gara che si snoda fra le vie del centro storico e che vede protagonisti gli studenti delle scuole cittadine e gli allievi carabinieri. Dopo 34 anni si riprende a correre all’interno del centro urbano, con la riproposizione di un evento che, a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, rientrava nel programma della “Pasqua sportiva dello studente” e rappresentava un appuntamento imperdibile per migliaia fra partecipanti e spettatori.

Il programma

«Il prossimo 27 marzo molti studenti degli istituti superiori cittadini e decine di allievi carabinieri della Caserma Trieste parteciperanno ad una manifestazione che non si limiterà alla sola attività agonistica - spiega l’assessore con deleghe allo Sport e alla Pubblica istruzione, Vito Spiga - ma prevederà anche altre attività culturali grazie alla collaborazione di tutti gli istituti superiori scolastici cittadini». Riccardo Trentin è il direttore tecnico della “Jolao Iglesias” (società d’atletica fondata nel 1905), è la figura che ha proposto all’amministrazione comunale l’idea di riproporre “Il giro delle sette chiese”: «Si tratta di un’iniziativa che vide la sua ultima edizione nel 1990, ha una dimensione ben più profonda di una semplice competizione fra ragazzi, spazia nell’ambito sportivo, sociale e culturale. - spiega - È un patrimonio da ripresentare, capace di coinvolgere l’intera comunità alle porte della Settimana Santa». La nuova edizione prevede lo stesso percorso che dal 1986 veniva compiuto dagli atleti: si parte da via don Minzoni a pochi passi dalle chiese San Francesco e San Marcello, si prosegue fino a raggiungere la Madonna delle Grazie, la chiesa delle Anime, quella di San Domenico, del Collegio e della cattedrale di Santa Chiara. Le premiazioni si terranno nello spazio antistante alla chiesa di San Michele.

La corsa

L’ideatore di una corsa che si svolgeva il giorno antecedente alle festività pasquali scolastiche, è Vittorio Trentin, direttore tecnico della Jolao Iglesias dal 1974 e presidente dal 2011: «Pensai che non ci fosse un mezzo migliore della scuola per riuscire a coinvolgere i ragazzi nell’attività sportiva. - racconta - Ma la manifestazione assunse dei contorni ben più profondi, riuscì ad appassionare tutti, la sua essenza andava oltre la semplice gara, rappresentava l’identità di una città e delle sue tante chiese».

Nelle cinque edizioni che si susseguirono dal 1986 al 1990 ogni singola iniziativa poteva contare su oltre 1.500 partecipanti: «Più le migliaia di spettatori distribuiti lungo tutto il percorso. - racconta Sandro Atzeni, ex studente del Minerario che nelle prime due edizioni ottenne un primo ed un secondo posto - Mi è rimasta impressa la carica trasmessa dagli spettatori in Corso Matteotti. Era un evento molto atteso». Alessandro Saba prese parte alla gara in diverse occasioni: «A distanza di 40 anni ricordo quelle giornate come importanti momenti di festa e aggregazione, con una partecipazione di pubblico impressionante. I tempi sono cambiati, ma spero si possa respirare la medesima e particolare atmosfera».