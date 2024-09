Ritorna il festival delle corali polifoniche 

Per il terzo anno consecutivo Portoscuso ospiterà il Festival internazionale corale, quattro cori si esibiranno sabato a partire dalle 21,15 nella chiesa Vergine d’Itria: il coro polifonico femminile di Portoscuso, il coro Gwaila Singers (Inghilterra), il coro polifonico Eborae dal Portogallo e il coro “Parents and Friends” dalla Germania. L’evento è organizzato dalle parrocchie Vergine d’Itria e San Giovanni Battista di Portoscuso e San Giuseppe di Paringianu con il Comune di Portoscuso, in collaborazione con il Festival corale internazionale al Sole della Sardegna. La musica corale risuonerà sabato sera nella parrocchia Vergine d’Itria, in un incontro di culture e musiche.

«È il terzo anno che Portoscuso ospita questo evento - dice don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e Paringianu - con il canto corale si manifesta la cultura dello stare insieme. Inoltre in questo appuntamento c’è la caratteristica dell’internazionalità che ci piace come Chiesa e come cittadina, perché sia la chiesa sia Portoscuso sono desiderosi di interagire con altre realtà». (a.pa,)

RIPRODUZIONE RISERVATA