Ritorna il festival Cuncambias 

Ritorna Cuncambias. L’anno scorso il festival culturale non era andato in scena, ma con un comunicato ufficiale gli organizzatori avevano spiegato come la scelta, seppur sofferta, fosse da attribuirsi anche (e soprattutto) al rapporto con l’amministrazione che, secondo quanto si leggeva, sarebbe stata rea di non aver «sostenuto a dovere Cuncambias. Non ha mai davvero creduto in un progetto aperto, inclusivo e ricchissimo di proposte come il nostro». Ora il Comune, con un contributo straordinario, ha messo in campo poco meno di 10mila euro per il festival. Basteranno?

I fondi

I soldi, a scanso di equivoci, viene sottolineato come, a fronte dell'impegno dell'associazione e dell'importanza del festival, non sono tanti. Ma il periodo non è dei migliori, come ammette uno dei volti storici della manifestazione, Giulio Landis: «Prendiamo atto dell'impegno e dello sforzo economico, se vogliamo chiamarlo così, dell’amministrazione comunale in un momento che, lo sappiamo noi come lo sanno tutti in paese, è di crisi da un punto di vista economico, vista la situazione giudiziaria».

Il riferimento è al risarcimento da 5 milioni che l’amministrazione presto dovrà pagare agli eredi dei Serra, a cui l’amministrazione più di 30 anni fa espropriò le terre per la costruzione del centro Polisportivo di Santa Suja. Nella delibera della Giunta che dispone l’erogazione dei fondi si legge che Antas «in considerazione dell’ottenimento del contributo straordinario non potrà partecipare al bando annuale (anno 2025) per la concessione del contributo ordinario alle associazioni senza scopo di lucro».

Il Comune

Secondo il sindaco Fabrizio Madeddu, lo scorso anno la situazione economica era migliore: «Avevamo ricevuto un importante contributo dalla Regione che ci ha concesso la possibilità di integrare in maniera importante i fondi per le manifestazioni culturali. Circa 10.700 euro erano stati assegnati all'associazione Antas che, non avendo realizzato il festival Cuncambias, ha utilizzato le risorse comunali per altre iniziative».

La stagione

Quest’anno Antas ha continuato e continuerà presumibilmente a organizzare anche gli altri festival durante l’anno (per esempio “Schegge di Utopia”, e “Antas Apertas”) e in aggiunta torna Cuncambias. Eppure il contributo comunale è praticamente lo stesso. «In assenza dei fondi regionali», chiude Madeddu, «abbiamo cercato di confermare gli importi dello scorso anno con piccole riduzioni. Abbiamo ritenuto doveroso, vista l'importanza della manifestazione, di concedere ad Antas un contributo anticipato di 9500 euro necessario per realizzare la programmazione. Come già garantito per tutte le edizioni precedenti, ci occupiamo di implementare l'illuminazione pubblica del rione e della piazza San Giovanni con 1.700-2000 euro».