Ritorna il carnevale con tutti i fasti pre-Covid 

Nel 2020, prima dello stop pandemico, il carnevale massargese si era giovato per la prima volta della presenza delle maschere tradizionali di Fonni, Mamoiada e Ottana.

La tendenza proseguirà sabato con il “Carnevale 2023” curato da Pro Loco e Comune (e con la collaborazione di tutte le associazioni del paese) nel quale, grazie alle omonime associazioni, spiccheranno le tradizionali maschere de Sos Tintinnatos di Siniscola, de S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso e de Sos Corriolos di Neoneli. «A partire dalle 15, nel raduno in via Dello Sport, si potrà assistere dal vivo alla vestizione delle maschere», annuncia l’assessora alla Cultura Sara Cambula. Alle 16, con la musica itinerante della Seuinstreet Band, partirà la sfilata per le vie del paese con centinaia di maschere e figuranti attorno a 6 carri allegorici. I protagonisti saranno le Pro Loco di Villamassargia (tema “La Famiglia Addams”), di Musei (Avatar), Domusnovas (Famiglia Addams, altra versione), l’Asd Fun Fit (Grease), le associazioni massargesi Attivamente e Gioiosa Guardia (gli Indiani) e il gruppo folk Pilar (Folk Chef Ratatouille). La sfilata culminerà in piazza Pilar per la zippolata e la performance della Seuinstreet Band.

