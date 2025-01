Ritorna il campionato degli scacchi  

Re, regine, alfieri, cavalli, torri e pedoni da muovere con perizia per aggiudicarsi un match dopo l’altro e puntare a qualificarsi per le finali assolute giovanili. Sarà nuovamente Domusnovas ad ospitare, per il quarto anno di seguito, i campionati provinciali under 18 di scacchi.

Comune, istituto comprensivo Meloni (scuole di Domusnovas, Musei e Villamassargia) e circolo Mo. S. Ca di Cagliari, avranno come di consueto l’onere di organizzare, il 23 marzo, una competizione che nel 2023 ha fatto registrare, con 260 adesioni, il record nazionale di iscritti per una prova provinciale e che anche nelle altre edizioni ospitate non è mai scesa sotto i 180 partecipanti. Si spiega anche grazie a questi numeri il successo dell’accoppiata Domusnovas - scacchi. «Ad influire oltre ai feedback positivi di chi ha già gareggiato - spiega Isacco Ibba, maestro del circolo cagliaritano - sono anche i grandi spazi della palestra comunale, la possibilità di escursioni ed eventi appositamente programmati ed i tanti sponsor aderenti, per ora ben 12. Il movimento continua a crescere soprattutto nelle scuole: oltre al Meloni dove si gioca a scacchi tutto l’anno grazie al progetto “Scaccomatto” dell’associazione Scarzella, sono attivi dei laboratori a Carbonia, Giba, Sant’Antioco ed a breve anche a Iglesias». Novità di quest’anno saranno le 6 (e non 5) gare da disputare e un’animazione apposita per giovani ed adulti per tutta la giornata. E come al solito ci saranno ricchi premi per le varie categorie previste. «Lieti - dice la dirigente del Meloni Marta Putzulu - di continuare ad organizzare un evento tanto apprezzato per i grandi numeri che registra, la sicurezza e lo svago».

