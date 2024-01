Ritorna il bus Sassari-Cagliari 

Dal primo febbraio tornano i bus non stop per ricompattare il nord Sardegna con il resto dell'Isola. I collegamenti su gomma sono al centro del piano, presentato ieri a Sassari dall'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e nato per ovviare alla “frattura” ferroviaria di Macomer e Chilivani. Aree interessate dal potenziamento tecnologico della linea deciso da Rfi e i cui lavori, previsti fino al 5 maggio, costringono i viaggiatori al cambio bus-treno.

La scelta

«Viste le difficoltà- spiega Moro- abbiamo voluto accelerare un'iniziativa già in cantiere con questa sperimentazione». Ecco allora il ripristino delle tratte dirette Sassari-Cagliari, e viceversa, negli orari delle 6 e delle 15. «Come faceva un tempo l'azienda Pani - rimarca l'assessore - dando così risposte a chi deve raggiungere le città capoluogo per lavoro e non può arrivare come adesso con il treno alle 9.42». Tre le ore di percorrenza tra i due capi dell'Isola, un'ora e 50 circa quella delle due corse Sassari-Nuoro e Nuoro-Sassari. «Consentiranno ai lavoratori e agli studenti universitari di arrivare in orario. Sono stati questi ultimi a rappresentarmi la necessità negli incontri all'Ateneo». Coperta anche la direttrice tra Sassari e Oristano, arrivando lì dove le ferrovie funzionano a pieno regime. «Si è privilegiato negli ultimi anni il trasporto su gomma, scordandosi però che il nord Sardegna non ha gli stessi standard qualitativi del sud».

Porti

Una novità assoluta del piano è il viaggio di sola andata sul bus tra Olbia e il capoluogo turritano delle 8.30. «Con una fermata alla stazione marittima per intercettare i viaggiatori scesi dalle navi senza macchina». Ancora la città gallurese protagonista con la “diretta”, di andata e ritorno con Cagliari in tre ore e mezza. Tre le aziende interessate dal programma, la Logudoro Tour per la linea tra le due estremità dell'isola, Turmo Travel per Olbia e l'Arst per tutte le altre. «Ci saranno delle rimodulazioni di contratti già stipulati. Sono certo che offriranno un servizio competitivo». Non solo bus. A breve anche i collegamenti con gli aeroporti. «Tra Sassari e Fertilia ogni ora, poi quello per Elmas dove in pratica non c'è un'alternativa al treno». Un ritorno all'antico che Moro si augura resti definitivo.