Ritorna Domus antigas, il paese si mette in mostra  

Torna Domus antigas: i giovani di Pula rinnovano il paese. Dopo aver portato circa 10mila visitatori con la prima edizione, sarà riproposta una manifestazione che unisce tradizione e innovazione.

Appuntamento il 28 gennaio: più di 30 case aperte e oltre 100 espositori, tra cui 5 birrifici sardi e 20 cantine provenienti da tutta l’isola, da nord a sud passando per l’Ogliastra, che animeranno la prima edizione di Vignaioli di Sardegna. Il tutto avverrà sotto le campane dei Bois di Escalaplano e le note di 6 gruppi folk che sfileranno insieme all’Orchestra Popolare Sarda diretta dal maestro Orlando Mascia e alla Seuinstreet Band in un’ondata di suoni e colori che riscalderà le vie del centro storico e ci farà ballare in piazza.

«Ciò che vogliamo fare è portare serenità, sorrisi, divertimento, far riscoprire una Pula che non c'è più», dichiarano i ragazzi della Pro Loco Giovani di Pula che organizza l’appuntamento, «e le centinaia di ringraziamenti e apprezzamenti ricevuti ci hanno confermato che il lavoro fatto non è stato assolutamente vano, spronandoci a continuare e a fare di meglio per questa nuova edizione».

Saranno però tante anche le novità, tra cui: i laboratori del Museo del Giocattolo Tradizionale Sardegna, il laboratorio di decorazione dei dolci sardi e le visite guidate all’interno della prestigiosa Villa Santa Maria che si è rivelato sold out a due ore dal l’annuncio, ma di cui sarà comunque possibile visitare tutta la parte esterna.

