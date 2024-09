Ritorna da Parigi un’Italia da record 

PARIGI. Pioggia di medaglie e pioggia di record: le Paralimpiadi chiudono e l'Italia esulta per un bilancio super. Nell’ultima giornata la paracanoa del dt Stefano Porcu non ha raccolto medaglie, cosa che ha fatto il Brasile, riprendendosi il quinto posto nel medagliere ma Parigi 2024 ha superato Tokyo 2020, dive eravamo stati noni con 69 medaglie (14 d’oro): qui il bottino è senza precedenti: 71 in tutto, 24 d'oro. La festa dell'inclusione si è conclusa con un successo inedito per la partecipazione degli spettatori, che ha fatto il bis dell'euforia per i Giochi Olimpici: ma due milioni di spettatori, stadi e arene piene, spettatori entusiasti non si erano mai visti. Soprattutto, lo spirito degli atleti impegnati, la lotta per le medaglie, persino le polemiche per una decisione della giuria, hanno di fatto cancellato quasi del tutto le differenze fra Olimpiadi e Paralimpiadi. E Luca Pancalli, il presidente del Cip, il Comitato Paralimpico Italiano, a Casa Italia, lo sottolinea con orgoglio. Parla di un bilancio «straordinario», «oltre le aspettative», ma mette l'accento sulla vittoria che più gli sta a cuore, quella che tutto il movimento paralimpico porta avanti per l'inclusione: «Nel mondo paralimpico, a livello internazionale, non esistono rivoluzioni o edizioni spartiacque», dice Pancalli, «la nostra è una lunga maratona e non sappiamo quale sarà il traguardo. È un lungo processo di contaminazione del pubblico, nel quale ci sono paesi che si fanno contagiare di più, altri meno». L'Italia ha vinto, stravinto la sua scommessa: «Il target era l'obiettivo di Tokyo, dove già facemmo molto bene ma a Parigi siamo andati oltre».

RIPRODUZIONE RISERVATA