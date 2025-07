Ritorna “Birramassargia” nell’area di via dello Sport 

Il fatto che la sede abituale, l’Arena Eventi, sia off limit per via dei lavori in corso all’impianto sportivo comunale Angelo Orrù, non ha fermato gli organizzatori: Birramassargia si sposterà appena di qualche metro in via Dello Sport ma anche in questa nona edizione continuerà a deliziare gli appassionati con il suo mix di musica dal vivo, street food e birre artigianali.

L’appuntamento con uno degli eventi curati dalla Pro Loco e più attesi dell’estate è per sabato alle 20 e non mancheranno alcune novità. In genere contraddistinto dalla musica rock, l’evento stavolta darà del tu alla dance d’autore con una ricca dj set del veterano Sandro Murru. Ad irrompere poi in una liturgia in genere ferrea sarà lo spettacolo comico “Si sardi chi può” di Nicola Cancedda. Altra novità sarà l’intrattenimento per i più piccoli. Ma a spadroneggiare saranno come sempre le varie referenze di birra artigianale, spillate stavolta da 5 birrifici, tra conferme e new entry: a riempire pinte e boccali ci penseranno “A mine of beer” (Carbonia), “Bam” (Birrificio artigianale mogorese), “Alvure” (Elmas), “Arabus Beer” (Arbus) e “Bunker” (Carloforte). «Birre artigianali, musica che accende i ricordi, comicità che fa bene al cuore ed il tutto immerso in un’atmosfera che saprà di estate sarda», è il commento del presidente della Pro Loco Andrea Tocco.

