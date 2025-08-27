Ritorna “Arràbiu!”, storie cagliaritane 

Prende il via al Villaggio Pescatori di Giorgino la terza edizione della rassegna “Arràbiu! Storie cagliaritane” la kermesse di storie e personaggi cagliaritani raccontati in lingua sarda tra i quartieri della città. Questa sera alle 19 al locale Zenit l’artista Lele Pittoni porterà in scena “Viva Uribe” una performance, con l’accompagnamento musicale del chitarrista Maurizio Marzo, che riporterà alla mente dei cagliaritani racconti e aneddoti della città.

Lo scopo

L’appuntamento di oggi è il primo di una serie di eventi che si terranno in diversi quartieri alla periferia di Cagliari con l’obiettivo di valorizzarli dal punto di vista culturale. I quartieri coinvolti oltre al Villaggio Pescatori saranno Sant'Avendrace e Mulinu Becciu ma anche quartieri storici come Villanova dove spesso mancano attività culturali che in gradi valorizzare e promuovere la cagliaritanità.

La kermesse

Arràbiu è promosso dall’Associazione Culturale Rts– Radio televisione sarda con il contributo del Comune di Cagliari. Gli incontri proseguiranno fino al mese di novembre e coinvolgeranno diversi artisti come Elio Turno Arthemalle, Renzo Cugis, Rossella Faa e partner regionali come Teatro Impossibile, Associazione Babel, Areavisuale Film, Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, Associazione Arvèschida, Terra de punt, Ejatv, Art&Show srl. L’ingresso sarà sempre gratuito. La direzione artistica del progetto è curata da Paolo Carboni.

