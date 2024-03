Ritorna a Milano il Premio internazionale di poesia in lingua sarda Alla serata parteciperanno i Tazenda e Maria Giovanna Cherchi 

Dopo dieci anni di assenza ritorna a Milano il Premio internazionale di poesia in lingua sarda.

L'evento, organizzato dal Centro sociale e culturale sardo di Milano e dalla Federazione delle associazioni sarde in Italia, è in programma venerdì 8 marzo presso il Teatro Dal Verme. L’appuntamento è fissato per le 15,30.

Il Premio gode di un grande prestigio culturale anche grazie allo studioso della poesia sarda Paolo Pillonca e all’ artista Aligi Sassu che ne ha disegnato il marchio.

La giuria del Premio, presieduta dal professor Simone Pisano, è composta da eminenti esperti e studiosi della lingua sarda: Cristiano Becciu, Duilio Caocci, Clara Farina, Gonaria Floris, Dino Manca, Domitilla Mannu, Antonio Rossi, Salvatore Tola.

Tra gli ospiti e i sostenitori delle precedenti edizioni ci sono stati anche il designer e gioielliere Merù e il poeta milanese Franco Loi.

La giornata di dopodomani nel capoluogo della Lombardia proporrà al pubblico un mix coinvolgente di poesia e musica.

Alla serata parteciperanno di artisti di spicco come i Tazenda, i Fantafolk, L'ensemble classica trio e la cantante Maria Giovanna Cherchi.

L'evento avrà il patrocinio della Fondazione Maria Carta, il saluto del Comune di Milano sarà portato dall’assessore alla Casa e al Piano quartieri Pierfrancesco Maran.

Saranno presenti inoltre la nuova presidente eletta della Regione Sardegna Alessandra Todde e l'assessora al Lavoro della giunta regionale uscente Ada Lai.

Il Premio internazionale di poesia in lingua sarda fa dunque ritorno a Milano dopo una lunga assenza durata dieci anni ed è per questo che si tratta di un vero e proprio evento che richiama l’attenzione del mondo culturale non solo sardo.

