Ritorna a casa e trova l’assassino 

MILANO. A che ora è entrato in casa, come ha ucciso e dopo il delitto quanto si è trattenuto per cercare oggetti di valore. Sono le domande a cui dovranno rispondere le indagini sulla morte di Angelito Acob Manansala, 61enne governante filippino di un cittadino israeliano residente a Milano da anni, strangolato il giorno di Pasqua da Dawda Bandeh, 28enne gambiano regolare in Italia. Meno di 24 ore prima dell’omicidio Bandeh era stato denunciato per un precedente tentativo di furto in un’altra abitazione. Nella sua fedina penale non ci sarebbe molto altro e ora si attende il suo interrogatorio, per capire se abbia o meno intenzione di raccontare quanto accaduto.

Rientro dalla vacanza

Il fascicolo è aperto con l’ipotesi di reato di omicidio volontario e l’autopsia disposta dalla Procura sarà determinante per accertare le cause del decesso di Manansala, trovato morto sul pavimento del salone della signorile villa Liberty in via Giovanni Randaccio, nel centro. È stato il padrone di casa a dare l’allarme: era appena rientrato da una vacanza, in quel momento l’omicida era ancora in casa, intento a frugare in cassetti ed armadi: gli uomini della questura lo hanno fermato mentre era ancora all’opera. Secondo una prima ipotesi investigativa il 28enne è stato sorpreso dalla vittima mentre era alla ricerca di refurtiva: le sue grida e la richiesta di aiuto possono aver fatto scattare la reazione di Bandeh, che per impedirgli di dare l’allarme lo ha afferrato per il collo, per poi strangolarlo.

I video

A confermare questa pista, o a smentirla, potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, presenti all’esterno e all’interno della villa. I filmati saranno analizzati in queste ore: potrebbero aver catturato l’omicida mentre entra in casa, le modalità dell’effrazione e il momento dell’aggressione. Quando la polizia è entrata nella casa - chiamata dallo proprietario che, dopo aver visto il corpo a terra del 61enne, ha chiamato il 112 - ha dovuto usare il taser per immobilizzare il 28enne, poi trasportato in ospedale e infine sottoposto a fermo. Nella comunità ebraica, dove il proprietario di casa è molto conosciuto, c’è grande vicinanza ma nessun desiderio di commentare l’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA