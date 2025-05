Rito abbreviato per il presunto assassino 

Ammesso al rito abbreviato, ma condizionato alla consulenza psichiatrica che dovrà stabilire la capacità di intendere e di volere dell’imputato quando con alcune coltellate ha freddato Alessandro Cambuca, 27 anni, di Villaspeciosa. Fabio Concas, 25 anni di Decimomannu, è stato esaminato dal consulente psichiatra Antonello Canu che, ai primi di ottobre, riferirà gli esisti alla giudice del Tribunale di Cagliari, Giulia Tronci, che ieri ha accolto la richiesta della difesa del processo con rito alternativo.

L’abbreviato

Difeso dall’avvocato Franco Villa, ieri mattina il 25enne è comparso davanti alla giudice per le udienze preliminari per rispondere dell’accusa di omicidio volontario del 27enne, freddato con 6 coltellate domenica 29 settembre durante una festa. L’imputato aveva subito fatto delle parziali ammissioni sul delitto. «Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera», aveva raccontato pochi giorni dopo, nell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Giorgio Altieri, «Avevo paura e sono scappato. Ho solo dei flash». Non una vera e propria confessione, tanto che il movente del delitto è rimasto un mistero così come moltissimi contorni della vicenda, ma comunque un’ammissione di responsabilità. I familiari di Alessandro Cambuca, che aveva due figli di 7 e 5 anni al momento della morte, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Carlo Demurtas, Edoardo Delrio e Laura Pirarba. Ieri mattina, davanti al Gup Tronci, è stata formalizzata la richiesta di abbreviato condizionato alla consulenza.

L’aggressione

Il 27enne stato ucciso in una casa di Assemini dove i due stavano trascorrendo la notte con altri amici dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. I due si conoscevano da tempo ed è stato proprio Cambuca, gravemente ferito, a rivelare agli amici il nome di chi l’avrebbe accoltellato. Nel tentativo di salvarsi aveva cercato aiuto bussando alle porte di altre stanze, ma le ferite erano troppo gravi e alla fine per lui non c’è stato nulla da fare: la morte era sopraggiunta in ospedale, al Brotzu.

Le indagini

Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marco Cocco, sono stati rapidi: dopo aver identificato quasi subito il sospettato, gli investigatori si sono concentrati su quale potesse essere il movente dell’omicidio. Alla fine, chiuso il caso in pochi mesi e vista l’evidenza della prova, il magistrato titolare delle indagini ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato con l’imputazione di omicidio volontario. Non essendoci contestate aggravanti con effetto speciale, l’avvocato Villa ha potuto chiedere ieri mattina il processo con rito abbreviato che, in caso di condanna, consente già la riduzione di un terzo della pena. Se poi l’imputato dovesse essere ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere, come stabilito dal consulente della difesa, potrebbero scattare le ulteriori riduzioni di pena.

RIPRODUZIONE RISERVATA