RITMInMenti, la musica per essere consapevoli nella società 

Via a RITMinMenti 2, la seconda edizione del laboratorio cre-attivo di musica a scuola realizzato dall’Istituto comprensivo di Lanusei, dalla Scuola civica di Musica per l’Ogliastra e la Cooperativa Doc Educational, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e del Comune di Lanusei. Da domani e fino a maggio, ogni settimana i bambini e i ragazzi dell’istituto si approcceranno alla musica e al movimento, seguiti dai docenti Gianfranco Delussu e Maria Carolina De Mello Pereira, per lavorare sulla socialità, sulle relazioni positive, la costruzione di un clima motivante e sereno, sul movimento e la consapevolezza corporea, il senso del ritmo, la pratica musicale con strumenti a percussione particolari.

Obiettivo specifico del progetto è quello di continuare a promuovere, grazie al supporto della musica e al suo potere inclusivo, percorsi, attività e appuntamenti inclusivi, creativi, ludici, artistici ed innovativi a favore dei bambini, focalizzati sulla promozione della cittadinanza attiva, garantendo un maggiore benessere a scuola per tutti. Attraverso un nuovo approccio alla musica e al movimento, gli studenti avranno la possibilità di acquisire competenze e di sviluppare strumenti per poter avere un ruolo attivo e responsabile. (p.cam.)

