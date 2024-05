“Ritminmenti”, il saggio finale è un successo 

Aula magna gremita di spettatori per l’edizione numero tre di Ritminmenti, il laboratorio cre-attivo di musica a scuola. L’esibizione dei bambini della primaria dell’istituto comprensivo di Lanusei, seguiti dai maestri Carol Mello, Gianfranco Delussu e Alessandro Melis, ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ricco di contaminazioni, scambi culturali, generi e stili, lo spettacolo finale ha anche lasciato spazio a una dedica speciale per le maestre, a un omaggio alla salvezza del Cagliari, fino a chiudere con un pezzo rap del maestro Alessandro rivisitato in chiave lanuseina da tutte le classi insieme. Il progetto è stato organizzato dalla Scuola civica di Musica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, Doc Educational, il Comune e le famiglie che hanno finanziato parte del laboratorio. La musica è stata utilizzata come strumento per lavorare sulla socialità, sulle relazioni positive, sulla costruzione di un clima motivante e sereno, ma anche sul movimento e la consapevolezza corporea, sul senso del ritmo, sulla pratica musicale con strumenti a percussione. Il direttore della scuola civica Simone Pistis ha fatto gli onori di casa «Dopo tre anni stiamo iniziando a raccogliere qualche frutto. Il fatto che sia continuativo sta pagando, lo si vede dai progressi. È un percorso che sviluppa competenze e opportunità, speriamo di potergli dare continuità». (p. cam.)

