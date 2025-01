Ritminmenti, emozioni di musica e parole 

Ritminmenti piace ai ragazzi e ai genitori ancor di più. Un successo l’evento di mercoledì pomeriggio, nell’aula magna del Leonardo Da Vinci, davanti a un fittissimo pubblico arrivato per assistere all’esibizione dei circa 200 allievi e guidati dai maestri Carol Mello e Alessandro Melis. Suoni, canti, ritmi e melodie si sono fusi in uno spettacolo cre-attivo e formativo, offrendo al pubblico presente uno straordinario momento di condivisione e di emozioni. Il progetto, nato dalla sinergia tra Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra, istituto comprensivo, comune di Lanusei e cooperativa Doc Educational, mira a consolidare i principi di aggregazione e di partecipazione, essenziali per crescita e formazione delle nuove generazioni. Attraverso la pratica musicale, gli allievi hanno avuto l'opportunità di sviluppare non solo abilità tecniche, ma anche competenze trasversali come la collaborazione, la creatività e l'espressione di sé. Il direttore della scuola civica, Simone Pistis ha commentato: «Questo evento rappresenta il coronamento di un percorso intenso, che ha coinvolto attivamente i bambini, permettendogli di esprimere il proprio talento e di condividere con la comunità il frutto del loro impegno. La sinergia tra le istituzioni ha reso possibile la realizzazione di un progetto di grande valore».

