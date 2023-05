Ritminmenti, al Tonio Dei la musica globale dei bimbi 

Ritminmenti: il laboratorio cre-attivo dove la musica si fa strumento di scambio e unione. Il progetto dell’istituto comprensivo di Lanusei, realizzato in collaborazione con la Scuola civica di musica per l’Ogliastra è arrivato alla seconda edizione e si promette di andare avanti per stimolare la creatività e lo scambio tra individui, culture e comunità. Ieri, in un Tonio Dei gremito, è andato in scena il concerto finale che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria dirette dai maestri Carol Mello e Gianfranco Delussu. Le prime e le seconde hanno iniziato il percorso di conoscenza delle prime nozioni musicali, le classi terze hanno lavorato utilizzando il corpo e gli oggetti, per arrivare alle quarte e quinte con le percussioni. Sono queste ultime che hanno deliziato il pubblico con un pezzo che ha mixato suoni e parole del Brasile con quelli dell’isola. Il direttore della scuola civica di musica, Simone Pistis, in veste di presentatore, auspica che il progetto possa proseguire, magari coinvolgendo anche la secondaria di prima grado. «Il concetto di scambio è alla base del progetto, le quinte hanno eseguito un pezzo che racchiude un mix tra una canzone brasiliana e una sarda. Il progetto è musicale ma va oltre, si parla di scambio, di incontrarsi, lavorare insieme, di dialogo e di comunicazione non verbale. E questo funziona. La musica, come tutte le arti, sviluppa la creatività e ciò che è creativo si ripercuote all’interno della società». Il progetto è finanziato da Fondazione di Sardegna e Comune di Lanusei.

