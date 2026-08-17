Ritmi d’Africa sul mare incantato dell’Argentiera 

Dall’Africa centrale alla Sardegna, passando per alcuni dei più importanti festival internazionali. Alle 18 di oggi la Spiaggia Grande dell’Argentiera diventa il palcoscenico di Valérie Ékoumè e della sua “La Danse de l’Éléphant”, nuovo appuntamento della 26ª edizione di Musica sulle Bocche, il festival diretto da Enzo Favata.

Il paesaggio minerario del borgo affacciato sul mare della costa nord-occidentale della Sardegna incontrano una musica fisica, solare e profondamente legata alle radici: quella di Valérie Ékoumè è una miscela in cui afropop, rock e ritmi tradizionali del Camerun convivono con naturalezza, dando vita a un concerto che invita all’ascolto quanto al movimento.

Tradizione e aperture

“La Danse de l’Éléphant” è il progetto con cui la cantante franco-camerunense sta conquistando un pubblico sempre più ampio. Acclamato dalla critica, il tour ha attraversato continenti e culture mantenendo l’obiettivo di fare della musica un luogo di incontro, nel quale la contemporaneità non cancella la tradizione ma le offre nuove possibilità. Ékoumè porta sul palco ritmi popolari camerunesi come Assiko, Manganbeu, Makossa ed Essèwè, innestandoli in una scrittura moderna e aperta alle contaminazioni. A sostenere questa ricerca c’è il lungo sodalizio artistico con Guy Nwogang, batterista e percussionista di fama internazionale, che ha suonato e prodotto tre album in studio e un live di Valérie Ékoumè.

Tra suono e immagine

Domani invece il festival propone un dialogo tra suono e immagine dentro uno dei luoghi più suggestivi del romanico in Sardegna: la chiesa di Nostra Signora di Tergu, dove dalle 21, a ingresso libero, sarà di scena l’incontro fra 6zure, sound artist e compositrice che vive tra la Sardegna e Berlino e combina registrazioni sul campo e loop melodici, e le scenografie digitali di I’m let visual, progetto dell’artista sassarese Massimo Dasara.

Le prossime date

Il festival proseguirà fino al 1° settembre toccando diversi centri del nord Sardegna. Giovedì 20 agosto, a Martis, Elena Ledda Quintetto presenta “Amàius” nella chiesa di Santa Croce; venerdì 22, al nuraghe Palmavera di Alghero, spazio al Sunna Gunnlaugs Trio. Sabato 23 Ploaghe ospita la prima assoluta di “Polyphony of Stones”, con 6Zure & I’m Let Visuals e, in serata, i Tenores di Bitti Extended mescoleranno il loro canto al jazz di Enzo Favata, Pasquale Mirra e Salvatore Maltana. Domenica 24 torna il Sunna Gunnlaugs Trio, con Enzo Favata.

Lunedì 25, al tramonto, alla foce del Coghinas, Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis proporranno “Lùmia”, mentre il giorno dopo, a Valledoria, sarà la volta dei Dirotta su Cuba.

Castelsardo

Dal 27 al 30 agosto il programma si concentra a Castelsardo, con concerti, dj set, incontri e appuntamenti all’alba in luoghi simbolici del borgo. Tra i protagonisti, Alessandro “Asso” Stefana, Sokratis Sinopoulos e Yann Keerim, Haron Talas Trio, Maciej Obara Quartet, Billie Jean Quartet, María Esteban Quintetto, Pasquale Mirra, Francesco Buzzurro e il progetto «Viaggi Compresi» di Arve Henriksen, Jan Bang ed Eivind Aarset.

Le mattine saranno dedicate anche alle performance all’alba di Cuncordu di Cuglieri, Carlo Maver e Pasquale Mirra, mentre Nicola Donti proporrà “Fuori Tono”.

Alghero

Il 31 agosto, nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero, Anja Lechner presenta il suo nuovo spettacolo in prima assoluta.

Il calendario si chiude il 1° settembre, sempre ad Alghero, al Lo Quarter, con “Atlantico”, il leggendario quintetto di Enzo Favata che, dopo 18 anni, presenterà in anteprima il repertorio del nuovo album.

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