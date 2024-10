«Ritiro ingombranti, non ci sono ritardi» 

Dopo le segnalazioni di diversi cittadini per il mancato ritiro dei rifiuti ingombranti, nonostante gli appuntamenti fissati con Gesenu, l’azienda precisa di non aver riscontrato problematiche e che le richieste corrette degli utenti vengono evase nei tempi concordati.

«Si vuole specificare però che nel caso vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato dall'utente in fase di prenotazione relativamente alla tipologia di rifiuto, l’operatore è tenuto al ritiro del solo materiale concordato», fanno sapere da Gesenu. «Lo stesso discorso vale anche nel caso venga riscontrata una difformità nel numero di pezzi concordati». Sarebbero questi i motivi per cui, alcune volte, gli ingombranti non vengono ritirati. “Si invitano gli utenti a dettagliare sempre, in fase di prenotazione, la tipologia di rifiuto che dovrà essere smaltito», aggiunge l’azienda.

