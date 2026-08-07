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Capoterra.
08 agosto 2026 alle 00:16

Ritiro della plastica in tilt, il Comune vara un piano di emergenza 

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Rientra, almeno temporaneamente, l'emergenza legata alla raccolta della plastica a Capoterra. Dopo la sospensione del servizio comunicata nei giorni scorsi, il Comune ha individuato una soluzione che consentirà di garantire per il momento il regolare ritiro dei rifiuti, evitando disagi ai cittadini. In seguito all’ultimo ritiro della plastica porta a porta in calendario, avvenuto due giorni fa, il materiale è stato stoccato all’interno di sei compattatori presenti nell’ecocentro comunale. Non sono mancati però i disagi, a causa della grossa mole di plastica accumulata dai cittadini, il personale della Teknoservice non è riuscito a completare la raccolta in un’unica giornata, dovendo così riprendere il ritiro il giorno seguente. «In questi giorni – spiegano il sindaco, Beniamino Garau – abbiamo seguito, insieme agli uffici competenti, l'evolversi della situazione, lavorando per individuare una soluzione che assicurasse la continuità del servizio. L'intervento rappresenta però una misura temporanea, mentre proseguono le attività per superare in modo definitivo le criticità. Continueremo a monitorare la situazione e informare tempestivamente i cittadini, che ringraziamo per la pazienza, il senso civico e la collaborazione dimostrati durante i giorni di difficoltà».

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