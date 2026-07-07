Ritiro dei rifiuti, aumentano i costi del servizio e le aliquote Tari 

Le novità sono tre: un leggero aumento delle tariffe, agevolazioni per le famiglie in difficoltà e un nuovo calendario dei pagamenti. Il Consiglio comunale di Cabras ha approvato il Piano economico finanziario della gestione dei rifiuti e le nuove aliquote della Tari per il 2026.

Il costo del servizio ammonta a 1.677.627 euro, con un incremento di 1,65% rispetto al 2025. «Se in passato gli Enti locali avevano una maggiore discrezionalità nella determinazione dei costi del servizio all'utenza, oggi le disposizioni nazionali prevedono l'applicazione di criteri omogenei in tutta Italia - ha spiegato l'assessore all’Ambiente, Carlo Carta - Quest’anno l'importo complessivo è composto da 646.570 euro di costi destinati principalmente alla copertura delle spese generali come le attività di spazzamento delle strade, e da 1.031.057 euro di costi variabili relativi a raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti». Ma ci sarà anche il “bonus sociale rifiuti” riservato ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.796 euro.«Nonostante l'aumento dei costi abbiamo contenuto la crescita della spesa all’1,65%, un valore inferiore all'inflazione», ha affermato il sindaco, Andrea Abis. Il Consiglio ha inoltre deciso di posticipare il pagamento della prima rata della Tari al 16 luglio. ( s. p. )

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