Ritiro dei farmaci, pronta la nuova sede 

È stato completato il trasferimento degli uffici della distribuzione diretta del “Servizio farmaceutico territoriale” della Asl di Cagliari nella nuova sede della Cittadella della Salute, padiglione Q, con ingresso da via dei Valenzani.

I dipendenti, ma soprattutto i 2.100 pazienti cronici che ogni mese accedono alla distribuzione diretta e i 2 mila gli utenti all'anno inseriti nelle cure domiciliari integrate, oltre ai 250 pazienti delle Rsa che ricevono i piani di cura personalizzati avranno a disposizione cinque stanze lungo una superficie di 115 metri quadrati e tre grandi open space situati nel primo piano del padiglione Q, il retro dello stabile ospita i magazzini del Servizio.

Il padiglione è facilmente raggiungibile da diverse parti della città, dal centro cittadino o dal circondario tramite l’Asse mediano, è dotato di parcheggi liberi e gratuiti per agevolare le consegne ai pazienti e il ritiro di farmaci e piani terapeutici. La nuova sede è inoltre integrata nel parco della Cittadella della Salute, tra gli altri edifici che ospitano i servizi sanitari e amministrativi della Asl.«Vogliamo semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie con l’erogazione dei servizi in un’unica struttura fisica, la Cittadella della Salute come previsto anche dagli indirizzi strategici del piano triennale», spiega il direttore generale Marcello Tidore. «Vogliamo che il cittadino trovi in un unico luogo i servizi sanitari e quelli amministrativi di supporto alle attività sanitarie di cui necessita, come la consegna di farmaci e dispositivi medici, il disbrigo di pratiche, il rilascio di idoneità e certificati medici».

RIPRODUZIONE RISERVATA