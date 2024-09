Riti religiosi, folk e musica nella festa per Santa Maria 

Quattro giorni di celebrazioni per Santa Maria, la festa più sentita del paese. Il via oggi con la messa alle 18 e, subito dopo, la processione per le strade del paese sino alla chiesetta campestre. Il simulacro sarà accompagnato dal suono delle launeddas (Roberto Anedda) e della fisarmonica (Roberto Secci) e dal gruppo folk di Villasimius. La processione di rientro, dalla chiesetta di Santa Maria alla parrocchia, è in programma domani. Oltre ad una tracca, ai suonatori e ai cavalieri in abito tradizionale ci sarà la banda musicale Giuseppe Verdi di Muravera e i gruppi folk di Villasimius, Cagliari, Dolianova, Guasila, Iglesias e Tertenia. Gruppi che si esibiranno in piazza Margherita Hack dalle 22. Poco prima (intorno alle 20.45) sul sagrato della chiesa interpretazione di Deus Ti Salvet Maria con Eleonora Lallai e Claudio Atzori alla chitarra.

Il 9 settembre in piazza Hack si esibirà la scuola di ballo di Villasimius guidata da Veronica Cozzuto. Gran finale martedì 10 con il concerto di Alexia. A disposizione anche una navetta del Comune per esigenze particolari. «La festa - spiega Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo - richiama ogni anno sempre più turisti, in particolare stranieri. I nostri ospiti potranno anche visitare i luoghi della cultura e le mostre che ci sono proprio in questi giorni. Molto particolare, fra le altre cose, un incontro su subacquea e diabete in programma domani a Casa Todde».

