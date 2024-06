Riti religiosi e tanta musica per festeggiare il patrono 

Un fine settimana all’insegna della festa di San Giovanni Battista, organizzato dall’omonimo comitato per festeggiamenti, con la collaborazione della Fondazione del cammino minerario di Santa Barbara e dal Comune di San Giovanni Suergiu.

I festeggiamenti che hanno preso il via ieri con la serata giovani. Per la giornata odierna il programma prende un appuntamento alle 18 con la santa messa. Al termine dei riti religiosi spazio ai festeggiamenti civili nella piazza centrale del paese, dove è in programma “Sa sagra de sa cibudda”, con la preparazione di piatti con cipolla e la successiva degustazione. In serata è previsto uno spettacolo musicale. Sul palco la cantante Marta e il suo gruppo. Domani in occasione della terza giornata dei festeggiamenti si inizia con le sante messe e in serata all’insegna della musica con l’esibizione del gruppo Zirichiltaggia.

Il clou della festa previsto per la giornata di lunedì, che alle 18.30 prevede la solenne processione per le vie del paese del simulacro del santo patrono accompagno da “Sa tracca con is bois” e dai gruppi folk proveniente da vari centri dell’Isola e dai cavalieri dei centri ippici si San Giovanni. Ad accompagnare la processione ci sarà anche la banda locale Ennio Porrino. La serata verrà chiusa dalla dal gruppo “Queen in rock” e alle 22 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.



RIPRODUZIONE RISERVATA