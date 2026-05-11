Riti religiosi e spettacoli per la Madonna di Monserrat 

Tornano i solenni festeggiamenti per la Madonna di Monserrat che, dopo aver attraversato Gonnesa, Flumentepido e San Giovanni Suergiu, giungerà giovedì in tarda serata nel borgo medievale di Tratalias. Il ricco programma predisposto per l'occasione alterna momenti di profonda devozione a grandi eventi di spettacolo.

Le celebrazioni religiose entreranno nel vivo sabato alle 18:00 con la Messa dell’ammalato presieduta da Don Cristian Lilliu e animata dal coro San Francesco d’Assisi. Domenica 17 la processione attraverserà le vie del paese per concludersi nel borgo con la funzione celebrata da Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri. Il culmine è previsto per lunedì con "Sa Festa Manna", caratterizzata dalla messa presieduta dal vescovo monsignor Walter Farci e dalla successiva processione solenne arricchita da gruppi folk, bande e cavalieri. Martedì alle 16,30 ci sarà la messa celebrata dal cardinale Arrigo Miglio.

Parallelamente, il vecchio borgo ospiterà un intenso programma civile che prenderà il via giovedì con l’accensione de “Su Fogaroni” e la musica di Dj Ezio. Venerdì sarà la volta della Oma Big Band e dj Angelo, Mimmo, Davide Musu e Sandro Murru. La serata di domenica 17 sarà dedicata al cantautorato con la Leva dei Miracoli, seguita lunedì dal concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il gran finale è affidato martedì, alle 21,30, ai Creedence Clearwater Revived. In serata anche l’estrazione dei numeri vincenti della quinta edizione della lotteria. (f. m.)

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