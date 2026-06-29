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Maracalagonis.
30 giugno 2026 alle 00:21

Riti religiosi e civili in paese e al mare 

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Tornano le manifestazioni estive a Maracalagonis e a Torre delle Stelle. Si inizia il 4 e 5 luglio con la festa di Santo Stefano tra messe, riti religiosi e manifestazioni serali; si prosegue il 25 luglio con la Festa della birra e si va avanti il 7 agosto a Torre delle Stelle con “Calici sotto le stelle” tra i vini di Maracalagonis e la gastronomia e la musica. Il 28, il 29 e il 30 agosto si celebra la festa di San Basilio vicino a San Gregorio, sulla vecchia Orientale sarda.

Tanti gli appuntamenti religiosi, con le processioni da Maracalagonis a San Basilio. Poi la visita alle baracche e gli assaggi della cucina tipica. Il 5 e il 6 settembre è in programma “Pani e tomata”, la festa del pane e del pomodoro in una casa campidanese e negli stand in strada. Il 25 settembre la Fesa di fine estate e Su Spassiu in bixinau, coi cittadini che si radunano e fanno festa nei rioni. Le iniziative sono volute dal Comune, dai Comitati per le feste religiose, dalle associazioni locali. (ant. ser.)

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