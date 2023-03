Riti pasquali tra tradizione e cultura 

Riti antichi che uniti al fascino delle tradizioni popolari, come esposizioni artigianali, degustazioni ed eventi culturali, danno vita ai “Riti della settimana santa” a Orosei. Fino al 9 aprile, la cittadina si veste a festa, a cominciare dalle cortes fiorite nel centro storico. Tutto ruota attorno alle celebrazioni pasquali (oggi in biblioteca laboratorio sull’intreccio delle palme).

I riti della Settimana santa si intrecciano con l’attività delle storiche confraternite: “Oratorio di Santa Croce”, “Oratorio del Rosario” e “Oratorio della anime” che affondano le loro radici tra il 1600 e il 1700. Il paese mette in vetrina gli oggetti degli antichi mestieri e dell’artigianato locale come amuleti, coltelli, tessuti, ricami, creazioni in ferro, marmo e legno, abiti tradizionali, anche prodotti legati all’enogastronomia come olii essenziali, confetture, formaggi, vini, liquori, dolci che saranno offerti lungo le vie del centro. Non mancano gli spazi legati ai concerti con i canti a Cuncordu il 3 aprile e alle mostre: il 2, il 6 e il 7 aprile aperti il museo Guiso e Monte Granaticu con la mostra fotografica sui riti della settimana santa a cura dell’Isre. «Per la nostra comunità i riti pasquali rappresentano la manifestazione più sentita e partecipata dell’ano», dice la sindaca Elisa Farris.

RIPRODUZIONE RISERVATA