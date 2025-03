Riti pasquali, modifiche al traffico 

A San Sperate settimane di quaresima e appuntamenti religiosi ma anche modifiche al traffico e processioni: la viabilità cittadina cambia per lo svolgimento della Via crucis e della processione de S’Incontru, gli eventi religiosi più attesi e partecipati del periodo pasquale. Ogni venerdì di quaresima, fino al 18 aprile, le processioni attraverseranno diverse vie del paese dalle 18.30 alle 21. La settimana prossima partenza dal parco Is Spinargius e poi da piazza Parrocchiale. In tutti i casi, durante il passaggio del corteo religioso, viene disposto il divieto di transito per tutti i veicoli. Disposizioni anche per i pedoni che non fanno parte del corteo: loro dovranno farsi da parte. La mattina di Pasqua, il 20 aprile, l’emozionante processione de S’Incontru animerà le strade dalle 9:30 alle 11, con tre distinti percorsi che convergeranno in piazza Croce Santa, storico punto d’incontro. Per garantire sicurezza e ordine, verrà istituito il divieto di sosta in alcune aree chiave: via Roma e via Monastir, dalle 9 e fino alla 11, proprio nei punti che interessano il passaggio delle icone religiose. Gli automobilisti per prepararsi dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea e evitare le zone interessate dalle celebrazioni. (m. p.)

