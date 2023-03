Riti e processioni, traffico bloccato  

In vista dei riti della Settimana Santa il Comune rivede la viabilità in città. Domenica alle 9.30, per la benedizione delle Palme e la processione da San Francesco alla Cattedrale, scatta la sospensione del traffico in via Duomo.

Giovedì 6 aprile dalle 21, per la processione “Su Gesus”, stesso divieto in piazza San Martino, viale San Martino, nelle vie Solferino, Othoca, Sassari, in piazza Sant’Efisio, nelle vie Vinea Regum, Garibaldi, Lamarmora, Parpaglia, Santa Chiara, Mazzini, De Castro, Duomo, Vittorio Emanuele II e infine nelle piazze Giovanni Paolo II e Manno.

Il giorno dopo dalle 17, per le processioni “Sa Maria” e “S’interru” il traffico sarà bloccato in piazza San Martino, viale San Martino, piazza Manno, via Vittorio Emanuele II e Duomo e in piazza Giovanni Paolo II. Infine il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, dalle 9.30 le processioni “Sincontru” e “Sa Gloria” niente auto in piazza San Martino e viale San Martino, piazza Manno e Giovanni Paolo II, in via Vittorio Emanuele II e Duomo, via Crispi e Carmine.

Sacro Cuore

Domenica dalle 10.30 divieto di circolazione nelle vie Sorgono, Dorgali, Tempio, Amsicora e piazza Sacro Cuore. Venerdì 7 per la Via Crucis dalle 20.30 stesso divieto in piazza Sacro Cuore, viale Risorgimento, nelle vie Carbonia, Ales e Santulussurgiu. ( m. g. )