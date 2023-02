Riti e brindisi, la Sartiglia è tornata 

L’acqua santa, il segno della croce e un’immagine della Vergine da custodire gelosamente. Simboli sacri che da sempre si intrecciano con l’aspetto più goliardico della Sartiglia. Al tradizionale appuntamento con la benedizione di cavalli e cavalieri non è voluto mancare nessuno: niente a che vedere con la cerimonia intima che fino a qualche anno fa coinvolgeva le quaranta pariglie e pochi addetti ai lavori.

Il rito

In piazza Sant’Efisio un fiume di persone tra amici, parenti e curiosi ha atteso l’arrivo dei protagonisti della giostra che hanno iniziato a presentarsi alla spicciolata poco prima delle 11, mentre nella chiesa del quartiere su Brugu era ancora in corso la messa. Niente fronzoli ad abbellire i maestosi destrieri, annunciati dal suono di qualche sonagliera e degli zoccoli sull’asfalto. Mezz’ora più tardi i terzetti si sono messi in fila per ricevere dal parroco don Alessandro Floris la benedizione. La prima a ricevere il tradizionale augurio è stata Marta Frau, l’amazzone che vestirà i panni di Eleonora d’Arborea, poi è stata la volta delle pariglie dei due Componidori: Danilo Casula che, accompagnato da Tore Montisci e Bernardino Ecca, indosserà il cilindro per i Contadini, e Giampaolo Mugheddu che assieme al fratello Gianluca e a Francesco Loi guiderà la giostra per il Gremio di San Giuseppe. Poi, uno dopo l’altro, i restanti 111 cavalieri che comporranno il corteo nelle due giornate. I volti sono ancora distesi mentre assaporano l’affetto del pubblico che tra meno di una settimana li acclamerà sui percorsi di via Duomo e di via Mazzini. In piazza Sant’Efisio, poi, è stata la volta dei protagonisti della Sartigliedda: anche per i mini cavalieri, guidati da Lorenzo Carboni e dai suoi aiutanti Luca Piras e Filippo Corona, rito di benedizione.

Cavallini di canna

Un angolo di sacralità che nel primo pomeriggio ha ceduto nuovamente il passo alla festa con l’appuntamento dedicato ai più piccoli. In piazza del Popolo un’invasione di bambini in maschera ha salutato il ritorno della Sartill’e Canna, promossa dall’associazione per la Tutela e l’incremento dei cavallini di canna, guidata dal presidente Giancarlo Mureddu. Quasi un migliaio i destrieri di giunco realizzati per l’occasione e bardati di tutto punto per regalare ai piccoli fans della giostra una giornata indimenticabile. Spada alla mano, ovviamente finta, in tantissimi si sono cimentati nella corsa alla stella, a cominciare dal Componidoreddu Luca Flore. A fare da cornice coriandoli, stelle filanti e l’immancabile colonna sonora dei tamburini e trombettieri della Pro Loco.