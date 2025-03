Riti di Pasqua, il rebus del Papa 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Vaticano rende noto il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa e dell’ottava di Pasqua (dal 13 aprile, Domenica delle Palme, al 27 aprile, canonizzazione di Carlo Acutis, passando per il 20 aprile, Pasqua) ma non indica la presenza del Papa - che continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta - né il nome di celebranti delegati. Nel calendario è indicato anche l’Urbi et Orbi di Pasqua ma non dalla Loggia delle Benedizioni, che è riservata solo al Pontefice. Infine c’è la conferma della canonizzazione di Carlo Acutis, anche se non è sciolto il nodo se sia possibile celebrarla anche senza la presenza del Pontefice. Non è mai accaduto e, secondo fonti vaticane esperte di diritto canonico, per questo tipo di celebrazione in qualche modo il Papa dovrebbe comunque essere presente. Intanto la sala stampa vaticana informa che «bisognerà vedere i miglioramenti delle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane per valutare una sua eventuale presenza, e in che termini, ai riti della Settimana Santa».

Canonizzazione di Acutis

Finora sono circolate solo delle ipotesi sui cardinali che potrebbero sostituire Francesco nei riti di Pasqua, e la Santa Sede non le conferma. Da oggi, intanto, con le “24 ore per il Signore” inizierà il Giubileo dei missionari della misericordia, che si concluderà domenica con la messa nella basilica di Sant’Andrea della Valle celebrata dall’arcivescovo Rino Fisichella. E ieri, 27 marzo, ricorrevano i cinque anni da quando Papa Francesco, solitario, salì verso il sagrato della basilica di San Pietro. Fu un momento storico quella “Statio Orbis”, con il Papa che pregava per la fine della pandemia. «Pioveva quella sera. La piazza era drammaticamente vuota, anche se milioni di persone in tutto il mondo erano sintonizzate con lui, incollate ai loro teleschermi», ricorda il direttore editoriale Andrea Tornielli su Vatican News e l’Osservatore Romano. E conclude: «Ora la situazione si è rovesciata: la piazza si riempie delle persone che celebrano il Giubileo, a non esserci adesso è il vescovo di Roma, che prega per noi e per la pace dalla sua stanza a Santa Marta, in convalescenza dopo una grave polmonite. Ma quella sintonia non si è spezzata. E le sue parole di allora sono più attuali che mai: anche oggi, soprattutto oggi, è il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa”».

RIPRODUZIONE RISERVATA