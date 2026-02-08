Riti antichi e feste, ora è Sartiglia 

Sindaco e prefetto sorridenti e distesi. In chiesa, per la benedizione dei cavalieri, sono vicini e sono la prova che il peggio è davvero passato. Scampato il rischio dei caschetti, adesso è solo Sartiglia. Quella vera, che ogni anno regala emozioni a oristanesi e migliaia di turisti. Ieri uno dei momenti più sentiti che anticipa la festa di domenica e martedì prossimi: la benedizione dei protagonisti, in serata il Gran Gala della Sartiglia in teatro.

I protagonisti

La pioggia battente ha imposto un cambio di programma nell’appuntamento di ieri mattina nel quartiere Su Brugu. I cavalli sono rimasti nelle scuderie e per la prima volta il rito della benedizione si è svolto all’interno della chiesa di Sant’Efisio e non nel piazzale. E fra i banchi c’erano tutti i protagonisti: nelle prime file il capocorsa di San Giovanni Daniele Mattu insieme ai compagni Andrea Solinas e Cristian Sarais; poi il Componidori di San Giuseppe Graziano Pala con Cristian Matzutzi e Marco Arca. E ancora Gabriele Piras che lunedì prossimo vestirà i panni di Componidoreddu insieme a Francesco Tumbarello e Matteo Carta e poi tutti i cavalieri, persino i bambini che ieri avrebbero dovuto far festa con i cavallini di canna ma sono stati bloccati dalla pioggia (sa Sartill’e canna è rinviata a domenica 22). E c’erano i presidenti dei Gremi, la Pro Loco e i familiari.

Il rito

Don Alessandro Floris è pronto per un appuntamento a cui nessun cavaliere può mancare. Benedizione per tutti, una preghiera e poi un piccolo omaggio sacro a ognuno dei partecipanti. «È da vent’anni che si ripete questo rituale – sostiene il parroco – Buona Sartiglia a tutti, buon lavoro ai Gremi e che i santi protettori vi assistano». Fuori piove, ma capicorsa e cavalieri corrono a festeggiare. Graziano Pala incontra gli amici nel giardino della scuola di via Solferino dove martedì si svolgerà la vestizione per scelta del presidente dei Falegnami, Carlo Pisano. Daniele Mattu fa tappa nella sede di via Aristana, cuore pulsante del gremio dei Contadini seguito da s’oberaju Tore Carta. Una giornata di festa, «finalmente possiamo goderci la nostra Sartiglia», ripetono dopo le difficoltà delle ultime settimane.

La svolta

Incertezza fino all’ultimo: da un lato il richiamo della Prefettura al rispetto del decreto Abodi, dall’altra la posizione di Gremi, cavalieri, Fondazione e Comune a tutela della tradizione e un no secco all’uso di caschetti e paraschiena. La svolta in zona Cesarini, con l’affiliazione della Fondazione all’Asi (Associazioni sportive sociali italiani) che ha autorizzato i percorsi; anche i cavalieri dovranno tesserarsi (da verificare se questo avrà effetti sui controlli, come accaduto in passato quando erano tesserati Coni). Intanto questo passaggio taglia fuori la Sartiglia dal raggio d’azione del Dpcm (come recita il decreto). La giostra oristanese è salva, ora gli ultimi preparativi e domenica inizia la festa.

