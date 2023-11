Ritenour and friends sabato a Mogoro  

Un appuntamento di prestigio chiude il sipario, sabato, sul Culturefestival. Alle 21 al Teatro comunale di Mogoro arriva il leggendario chitarrista statunitense Lee Ritenour, per un concerto che avrà come special guest il Premio Oscar Dave Grusin che per l’occasione riceverà un riconoscimento alla carriera.

Lee Riteneur and friends è il titolo della serata. Ritenour si esibirà con un ensemble composto oltre che dal pianista Dave Grusin (nato nel 1934 a Los Angeles e autore di oltre cento colonne sonore tra cui quella del film “Milagro” di Robert Redfort, che nel 1989 lo ha consacrato agli Oscar), anche dal bassista Melvin Lee Davis, artista molto richiesto e coinvolto in diversi progetti e generi musicali vari, e dal batterista Wesley Ritenour.

