Ritardo nel bilancio: sindaco sanzionato 

Una dimenticanza degli uffici costerà al sindaco di Donori Maurizio Meloni la decurtazione del 50 per cento dell’indennità di carica per tre mesi per un totale di 4.347 euro lordi. È la sanzione applicata dalla Corte dei Conti per il ritardo nella pubblicazione sul sito web del Comune della relazione di fine mandato che secondo i giudici avrebbe impedito ai cittadini di esercitare in modo consapevole il diritto di voto in assenza di una tempestiva e corretta informazione sulla contabilità dell’ente. «Me ne dovrò far carico pur non avendo nessuna responsabilità - commenta Meloni - non è mio compito pubblicare gli atti sul sito. Tengo a precisare però che non si tratta di una condanna».

La decisione della Corte ha colpito il primo cittadino in quanto rappresentante legale del Comune. Tutto questo nonostante il 5 aprile scorso la relazione, predisposta dal servizio finanziario e certificata dai revisori dei conti, fosse stata trasmessa alla Corte dei Conti nel rispetto dei tempi. La contestazione non riguarda la legittimità del provvedimento ma il ritardo nella pubblicazione sul sito istituzionale avvenuta il 17 maggio con 13 giorni di ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA