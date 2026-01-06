VaiOnline
Il caso.
07 gennaio 2026 alle 00:59

«Ritardi sull’appalto e Tari alle stelle: rifiuti, così non va» 

Lo scontro sui rifiuti prosegue in maniera accesa. Dopo quanto già avvenuto prima di Capodanno, con le polemiche in Consiglio comunale sulla Tari (e non solo), arrivano nuove contestazioni.

Un’interrogazione, presentata dal consigliere Edoardo Tocco (Fi), chiede conto al sindaco e alla Giunta dell’esito della nuova gara d’appalto per il servizio di igiene urbana, col bando che prevede un’innovazione del servizio. «Un iter che si sta protraendo oltre i tempi auspicabili», evidenzia.

L’appalto durerà sette anni, prorogabili, con una spesa complessiva per l’amministrazione di circa 400 milioni. Ma, evidenzia Tocco, «la nuova gara per la raccolta dei rifiuti si sta protraendo con tempi eccessivamente lunghi».

Nell’interrogazione si chiede quali siano i tempi previsti e le reali intenzioni per velocizzare la risoluzione della gara, per «poter garantire finalmente alla città una gestione della raccolta dei rifiuti più attiva, efficiente e capillare».

Sullo stesso tema è Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna. «È sufficiente fare una passeggiata in città per accorgersi del degrado e della sporcizia che si trova a ogni angolo», il suo attacco.

«Che la raccolta differenziata non possa raggiungere un livello ottimale è insopportabile a fronte di una Tari così alta. La rivoluzione annunciata dalla Giunta Zedda non è altro che quello che abbiamo già vissuto in questi nove anni: Tari alle stelle e pulizia inadeguata». Per questo, secondo Mura, «urge cambiare il sistema valorizzando le tantissime persone che fanno bene la raccolta differenziata, installando ecoisole di quartiere videosorvegliate e investendo risorse strutturali per la pulizia quotidiana».

