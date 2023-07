Ritardi su nomine e Piano casa:  è stallo nell’amministrazione   

La casella del centro regionale di programmazione vacante e le segnalazioni di Bruxelles, il segretario generale e altri otto dg ancora da nominare, le norme sull’urbanistica bloccate da oltre un anno, il collegato alla finanziaria in ritardo di sei mesi, la riforma degli enti locali mai attuata e quella della sanità attuata a metà, la partita dell’energia ferma al palo nonostante un assalto eolico spropositato nell’Isola. Sono alcuni dei nodi che impediscono alla Regione di correre. «Dobbiamo passare dalle parole ai fatti», ha detto Matteo Salvini. Ma per i fatti è rimasto poco tempo. E ora protesta anche la stessa maggioranza che sostiene Christian Solinas. In una nota, i consiglieri di Forza Italia Alessandra Zedda, Angelo Cocciu, Giuseppe Talanas ed Emanuele Cera sostengono che «la macchina amministrativa regionale bloccata, ormai da troppo tempo, sull’impasse della nomina dei direttori generali e in ultimo del segretario generale, non rappresenta certo la migliore delle situazioni per la conclusione della consiliatura».

Pressing

Ora, aggiungono, «occorre celerità e collegialità nell’individuazione delle figure apicali a capo della macchina amministrativa regionale affinché si possa dar seguito alle svariate misure approvate dal Consiglio regionale anche nell’ultima legge finanziaria. Infatti, il blocco amministrativo in cui ci troviamo in questo momento non fa altro che rendere vani molti degli impegni assunti in sede consiliare, disattendendo le legittime aspettative di imprese e cittadini». Ma, concludono, «in particolare occorre nominare il direttore del Crp perché i fondi europei vanno spesi e non vogliamo assumerci la responsabilità dei ritardi procedurali».

Proprio sulla vacanza di questa posizione ha puntato recentemente il dito la commissione Ue: il direttore del Crp è anche Autorità di gestione del programma regionale Fesr, e la mancata nomina rischia di far perdere alla Sardegna le risorse del Just Transition Fund per il Sulcis.

Due sedute

Va detto che la Regione ha annunciato che si appresta a sciogliere quanto meno il nodo dei dirigenti: martedì è in programma una seduta di Giunta per nominare il segretario generale, mentre giovedì saranno indicati i direttori generali vacanti. Sul tema è intervenuto nei giorni scorsi il consigliere del Pd Cesare Moriconi, che ieri invece si è concentrato sulle parole del leader della Lega Salvini, a proposito della necessità di «passare dalle parole ai fatti»: «Il ministro Salvini, anziché stilare l’elenco dei problemi già noti ai sardi, avrebbe fatto meglio a trovare qualche soluzione concreta e risorse in più da offrire alla nostra Regione. Invece, anticipando la visita di lunedì, ha solo annunciato a mezzo stampa che occorre passare ai fatti».

Reazioni a Salvini

Ma, considera il Dem, «proprio la mancanza dei fatti è ciò che da tempo le opposizioni contestano in Consiglio regionale e, soprattutto, ciò che i sardi denunciano per avere atteso inutilmente quasi cinque anni sperando che questa Giunta regionale riuscisse ad andare oltre gli annunci e i proclami. Ora Salvini torna in Sardegna alla vigilia delle elezioni regionali per dirci che in un’isola un volo è fondamentale come una strada e che le strade sicure servono per garantire la mobilità». (ro. mu.)

