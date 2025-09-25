Ritardi per il Puc, edilizia paralizzata 

La mancata conclusione dell’iter di adeguamento al Ppr tiene bloccato Guspini da un piano urbanistico vecchio di un quarto di secolo. I lavoratori del settore edilizio parlano di una situazione insostenibile che non consente interventi e provoca perdite economiche importanti. L'amministrazione precisa che «gli elaborati del nuovo Piano sono pronti e saranno a disposizione dei consiglieri comunali a giorni per i passaggi in commissione urbanistica. Entro il mese di ottobre verrà presentato e discusso con la cittadinanza», assicura l’assessore Alberto Lisci.

I professionisti

«Nel Puc approvato 25 fa – dice il geometra Danilo Serpi – nonostante la marcata tendenza al calo demografico, si ipotizzò un paese da 25 mila abitanti. Oggi siamo meno di 12 mila, e da qui al 2050 si stima un ulteriore meno 20 per cento. Con il precedente piano abbiamo creato aree edificabili che non hanno più senso di esistere. Oggi, con coraggio, vanno rimodulate, anche se questo significa scontentare qualcuno. Non aver adeguato, nel 2006, il Puc al Ppr ha comportato la perdita di efficacia del piano comunale e la prevalenza delle norme regionali, con incertezza normativa e il blocco delle attività nei centri storici e matrice».Attilio Saba, geometra, sottolinea l’importanza dell’aggiornamento come basilare per lo sviluppo: «Oggi ci sono troppe discrepanze e articoli da interpretare che creano conflitti tra tecnici e funzionari. Tutto ciò blocca le vendite degli immobili e le ristrutturazioni, con un danno che stimo in 100 milioni di euro l’anno. Molti cittadini hanno scelto di trasferirsi nei paesi vicini. È assurdo che si continui a rimandare».

La minoranza

Dura la posizione di Alberto Liscia, geometra e consigliere di minoranza: «Un nuovo piano aggiornato viene promesso da tre legislature. Nel mentre i proprietari di aree nel centro storico e centro matrice, non edificabili per via delle norme restrittive, continuano a pagare tasse l’Imu su terreni considerati edificabili. È una contraddizione inaccettabile. Dalla bozza che ho visionato, molte aree edificabili verranno riportate ad agricole, concentrando le nuove urbanizzazioni tra via Bonomi e via Giardin».Marco Usai: «Senza l’aggiornamento del Puc, i grossi lavori sono fermi. Qui il 90 per cento dei fabbricati non è pienamente conforme, e senza adeguamento al Ppr non si possono fare ristrutturazioni né aumenti di volume. È un danno enorme per i cittadini e per le imprese locali. Chiediamo da tempo un confronto, per non ritrovarci davanti a un piano già deciso, per di più redatto da tecnici che non sono del territorio. Non possiamo permettercelo». Sulla stessa linea l’ingegnere Silvia Serra: «Il blocco non riguarda solo i grandi interventi, ma anche opere di riqualificazione più semplici, come la modifica di aperture o prospetti. Senza adeguamento moltissime pratiche restano congelate, scoraggiando privati e professionisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA