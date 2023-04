«Ritardi nella consegna di panni e materassi» 

Disabili e allettati senza la fornitura del materiale indispensabile per la loro gestione igienico-sanitaria. Succede a Sant’Antioco dove il distretto della Asl si blocca ormai da mesi al giovedì, giorno dedicato alla ricezione del pubblico e alla consegna del materiale.

Si accumula quindi il disagio per i familiari e le forniture di panni e traversine, ma anche di materassi adatti alle particolari esigenze degli allettati resta un miraggio. Tante le segnalazioni del disservizio che appare ancora più grave se si considera la tipologia delle malattie per le quali l’azienda sanitaria è chiamata a dare risposte immediate. C’è chi aspetta un materassino ad aria da ottobre dell’anno scorso, per la propria mamma e chi invece è da febbraio aspetta la fornitura di panni e traversine per il letto per la propria figlia.

Decine di casi che formano un’aspettativa inevasa. Dall’azienda sanitaria rispondono che «in questi giorni sono state poste in essere tutte le risorse necessarie per colmare i ritardi. Nella giornata di ieri è stato evaso un numero considerevole di pratiche e ad oggi restano poche pratiche in sospeso». Restano comunque numerose le segnalazioni di chi ancora non ha avuto il materiale.

